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Kadınlar basketbolda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Kadınlar basketbolda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Letonya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finalinde Fransa'yı 86-66 yenen İspanya, şampiyon oldu.

27 Haziran'da başlayan organizasyon, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan final ve üçüncülük maçları ile sona erdi. İspanya, Fransa'yı 86-66 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. Maçın en skorer ismi, İspanya adına 23 sayı kaydeden Marta Xargay oldu.

İspanya, maçın ardından Belgrad Arena'da düzenlenen törende kupasını aldı. Öte yandan, üçüncülük maçında Büyük Britanya'yı 81-55 yenen ev sahibi Sırbistan, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

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