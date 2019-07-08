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Trabzonspor, Gaston Campi ile anlaşma sağladı

Trabzonspor, Gaston Campi ile anlaşma sağladı

Trabzonspor, Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes’ten 28 yaşındaki stoper Gaston Campi ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Gaston Campi’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Kiralık olarak anlaşma sağlanan 28 yaşındaki oyuncunun salı günü Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından bu transfere resmiyet kazandırılacağı öğrenildi.

Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi, 2018-19 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves’te tamamlamıştı. 1.93’lük stoper oyuncusu ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.

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