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Ankara’da hırsızlık çetesine operasyon! ‘Dalavereciler’ çetesi çökertildi

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'da otomobil çalarak çalıntı otomobillerle hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıslara operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara’da 23 ayrı olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar neticesinde 7 otomobil hırsızlığı, 14 iş yerinden hırsızlık, 1 otodan plaka hırsızlığı ve 1 kasten silahla yaralama olmak üzere toplam 23 olaya karışan dört kişilik çeteyi tespit etti. 

“Dalavereciler” olarak bilinen çeteyi takibe alan polis ekipleri, belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyerek, çete lideri “Ayyaş’ lakaplı T.Ç.’nin yanı sıra S.F.A, B.G. ve F.K.’yi gözaltına aldı. 

Neler neler ele geçirildi
Ekipler, B. G.’nin evinde yaptığı aramalarda, hırsızlık olaylarında giyilen kıyafetler ve çalıntı olabileceği değerlendirilen 7 adet bilezik, 1 kol saati, 1 çift küpe ve 3 yüzük ele geçirildi. 

Çaldıkları eşyaları satmışlar
Diğer yandan polis, şüphelilerin düz kontak yöntemiyle çaldıkları araçlarla iş yerlerinden çok sayıda cep telefonu ve televizyon gibi elektronik eşya çaldıklarını tespit etti. Ayrıca, yapılan incelemede, çete üyelerinin çaldıkları eşyaları E.A. ve V.Y’ye sattıkları belirlendi. Bu şahıslara düzenlenen operasyonda ise V.Y. gözaltına alındı. 

Cezaevine gönderildiler
Şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete lideri T.Ç.,’nin yanı sıra B.G. ve F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. V.Y ve S.F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Operasyonla alakalı firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü de öğrenildi. 

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