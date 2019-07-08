Çankaya Köşkü'nden taşınan Binali Yıldırım'a yeni görev

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara’ya dönen Binali Yıldırım’ın ilk işi Çankaya Köşkü’nden taşınmak olacak.

Binali yıldırım, istanbul büyükşehir belediye başkan adayı olmak için 19 Şubat'ta TBMM başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yıldırım daha sonra İstanbul'a giderek seçim çalışmalarını yürütmüştü. Ancak bu süreçte Çankaya Köşkü'ndeki konutundan taşınmayan yıldırım, bu nedenle muhalefet tarafından eleştirilmişti. CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal da TBMM'ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması talebiyle ‘Binali Yıldırım'ın köşkü neden henüz boşaltmadığına' dair bir yazılı soru önergesi vermişti.

Kendi evinde yaşayacak

İstanbul seçimlerinin kaybedilmesinin ardından Ankara'ya dönen Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden taşınıyor. Yıldırım'ın bu ay içerisinde Dikmen'de kendisine ait bir eve yerleşeceği öğrenildi.

Yıldırım'a yeni görev

Öte yandan gözler Binali Yıldırım'a önümüzdeki dönemde nasıl bir görev verileceğine çevrildi. Kulislerde Yıldırım'ın bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya AK Parti Grup Başkanlığına getirilebileceği konuşuluyor.