15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın havalimanında alnından öptüğü Ahmet Onay konuştu
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda vurularak gazi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece havalimanında alnından öptüğü Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı. Onay, “Cumhurbaşkanı kulağıma, ‘Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk’ “dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişimi sırasında 250 kişi şehit olurken yüzlerce vatandaşta yaralanarak gazi olmuştu. Atatürk Havalimanındaki hain darbe girişimi sırasında yaralanan Ahmet Onay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alnından öpülmüştü.
Onay, 3 yıl sonra yaşadıkları İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya anlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece havalimanına geldiğinde neler yaşandığını da söyledi.
15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadele sırasında kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu alçaklara gereken cevabı devleti ile milleti ile beraber verecekti. Saat 02.30 sıralarında yaralandım.
Bir abla yaralandı onu içeriye taşırken bende yaralandım. Bir ağabey vardı orada Hasan Ceylan isimli videomu çeken kişi.
Cumhurbaşkanımızın adını sayıklıyordum iyi olup olmadığını buraya gelip gelmediğini soruyordum. O da bana ‘Sana söz veriyorum ‘Tayyip Erdoğan seni görecek' diyor. Çok geçmeden sayın Cumhurbaşkanımızı yanıma getirdi.