15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın havalimanında alnından öptüğü Ahmet Onay konuştu

Cumhurbaşkanımızın adını sayıklıyordum iyi olup olmadığını buraya gelip gelmediğini soruyordum. O da bana ‘Sana söz veriyorum ‘Tayyip Erdoğan seni görecek' diyor. Çok geçmeden sayın Cumhurbaşkanımızı yanıma getirdi.