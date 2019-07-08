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Sinop'ta kayalıklara düşen çocuk feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
Sinop'ta kayalıklara düşen çocuk feci şekilde can verdi

SİNOP'ta 15 yaşındaki çocuk kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Sinop'ta 15 yaşındaki Furkan Diri, kayalıklara çıkan ineği indirmek isterken inekle beraber kayalıklara düşerek can verdi.

Olay, Sinop'un Akbaş Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Furkan Diri, pazar günü sabah saatlerinde inekleri otlatmak için araziye çıkardı. Ancak ineklerden bir tanesi kayalıklara yöneldi. Çocuk ineği kayalıklardan çıkarmak isterken inekle beraber kayalıklardan aşağı yuvarlandı.

Köylüler buldu
Olayda çocuk feci şekilde can verdi. Arama çalışması başlatılan çocuğun cesedi saat 18.00 sıralarında köylüler tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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