Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı renklerine kattı

Trabzonspor, Kosovalı kanat oyuncusu Donis Avdijaj ile anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili ekip Kosova Milli Takımı oyuncusu Donis Avdijaj‘ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi.



Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi. Sol kanat oyuncusu olarak görev yapan forvet olarak da oynayan oyuncuyla ilgili olarak bordo-mavililerin bügün KAP bildirim yapması bekleniyor.



Bonservisi elinde olan oyuncu son olarak Hollanda'nın Willem II takımında forma giydi.