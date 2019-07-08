CHP'li Aygun'den üniversiteli işsizleri sevindirecek öneri: Genç işsizlik ödeneği verilmeli

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İsveç’te olduğu gibi üniversiteli işsizlere “genç işsizlik ödeneği” verilmesini önerdi.

Türkiye'de ‘Genç işsizler'in oranı son bir yılda yüzde 7 civarında artarken, her 4 işsizden birisini üniversite mezunu gençler oluşuyor.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Geniş tanımlı işsiz sayısının 8.2 milyona ulaştığını dile getiren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İsveç'te, üniversite eğitimini tamamlayıp, işgücü piyasasına yeni girenler için işsizlik yardımında bulunulduğunu kaydetti. Aygun, İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişikliklere gidilerek, işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının esnetilmesini, genç işsizlere, iş buldukları tarihe kadar “genç işsizlik ödeneği” adı altında bir uygulamanın devreye sokulmasını” önerdi.

"Genç işsizlik ödeneği"

Aygun, işsizliğe karşı gençleri korumak ve İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, “genç işsizlik ödeneği” gibi seçeneklerin devreye gireceği modellerin araştırılması için TBMM'de Komisyon kurulmasını da talep etti. Bu çerçevede ayrıntılı bir araştırma önergesi hazırlayan Aygun, “İşsizlik, ülkemizin en önemli sorunları arasına girmiştir. Üniversite mezunları, iş bulamamakta, diplomaları ellerinde kalmaktadır” dedi. Aygun, iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramayan veya işgücü piyasasına girmeyenler ile yetersiz istihdam edilenler de dahil edildiğinde geniş tanımlı işsiz sayısının 8.2 milyona ulaştığına dikkat çekti.

Rakamlar ne diyor?

Aygun, “Fon, maalesef işçiden çok işvereni destekliyor. 2018'de işverenlere istihdam desteği kapsamında 12.5 milyar lira ödeme yapılırken, işverenlerin fon için ödediği prim 9.2 milyar lirada kalmıştır. Yani işverenler, 9.2 milyar liralık prim ödemesine karşın, 12.5 milyar lira teşvik kazanmıştır. Oysa İşsizlik Sigortası Fonu'na başvurup işsizlik ödeneği alan kişi sayısı 2018'in Ocak ayında 438 bin 701 kişi iken, bu sayı 2018'in Aralık ayı sonunda 577 bin 54 kişiye, Nisan 2019'da 657 bin 387 kişiye ulaşmıştır” diye konuştu.