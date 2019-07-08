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Erdoğan'dan yeni parti tepkisi! Sırtımızdan hançerlediler

Erdoğan'dan yeni parti tepkisi! Sırtımızdan hançerlediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıda yeni parti kuracakları konuşulan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili 'Sırtımızdan hançerlediler' ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası vekillerle toplantılar yapmaya devam ediyor. Erdoğan bu toplantılarda önemli konularda değerlendirmeler yapıyor. 

Geçen günlerde düzenlenen toplantıda Erdoğan'ın yeni parti kuracakları konuşulan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili bir değerlendirme yaptığı ve "AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar boş çuval gibi devrilecekler" dediği iddia edildi.

Yeni parti sorulunca duygusallaştı

Bugünse gazeteci Abdulkadir Selvi yazısında Erdoğan'ın, kendisine yeni partiyle ilgili yöneltilen bir soru karşısında duygusallaştığını ve "Sırtımızdan hançerlediler" dediğini iddia etti.

Erdoğan'ın eylül ayından itibaren meydanlara iniyor

Selvi, Hürriyet'te "Erdoğan’ın yeni dönem stratejisi" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eylül ayından itibaren meydanlara ineceğini, büyükşehirlerden başlamak üzere 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin kazandığı illere teşekkür ziyaretinde bulunacağını, bunun için bir gezi programı hazırlandığını yazdı. 

Erdoğan: Sırtımızdan hançerlediler

Erdoğan'ın gezi programını yeni partinin kurulacağı tarihe denk getireceğine vurgu yapan Selvi, ''Görünen o ki Erdoğan, bir kez daha mücadeleyi seçecek. Milletvekilleriyle toplantıda yeni parti konusu da soruluyor. Erdoğan, kabine değişikliği sorulduğunda sertleştiği söylenmişti. Ancak yeni parti sorulunca, Erdoğan’ın duygusallaştığı dikkat çekmiş. 'Sırtımızdan hançerlediler' demiş'' ifadelerini kullandı.

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