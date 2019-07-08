Rize'de üretiliyor dünyanın her yerine satılıyor! Kilosu ise bu yıl bin TL
RİZE'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balının 2019 fiyatı tepki çekerken, daha satışa sunulmayan balın dünya üzerinde birçok yerden sipariş aldığı söylendi.
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, Anzer balının bu yılki kilo fiyatının bin lira olduğunu açıkladı. Polen fiyatları ise 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirlendi. Balın geçen yılki fiyatı ise 940 TL idi.
Üretimine başlanan ve Ağustos ayının sonunda sağımı yapılacak ballar tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilecek. Hava koşullarına bağlı olarak 2,5 ton dolayında rekoltenin beklendiği yaylada, üretilen balın kilo fiyatı bin lira olarak açıklandı.
Futbolculardan yoğun ilgi: Anzer balında şimdiden Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bin 500'ü aşkın kişi 2 ton dolayında bal siparişi verdi. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ve İsrail’den bal siparişi geldi. Türkiye'de en çok bal siparişi verenler arasında ünlü futbolcularda yer alıyor.
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, balın kilogram fiyatının bin lira olarak belirlendiğini belirterek, şu açıklamada bulundu: