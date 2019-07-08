Rize'de üretiliyor dünyanın her yerine satılıyor! Kilosu ise bu yıl bin TL

Futbolculardan yoğun ilgi: Anzer balında şimdiden Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bin 500'ü aşkın kişi 2 ton dolayında bal siparişi verdi. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ve İsrail’den bal siparişi geldi. Türkiye'de en çok bal siparişi verenler arasında ünlü futbolcularda yer alıyor.