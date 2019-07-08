Doktor Mehmet Öz "bıçakla saldırdı"deyip kızkardeşi hakkında akılalmaz suçlamalarda bulundu
Doktor Mehmet Öz, kendisini bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini iddia ettiği kız kardeşi Nazlı Öz hakkında suç duyurusunda bulundu. Öz, kız kardeşinin kendisine 1 Temmuz'da bıçakla saldırıp öldürmekle tehdit ettiğini belirtti.
ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, kız kardeşinin kendisini bıçakla saldırıp öldürmekle tehdit ettiğini, kız kardeşinin annesiyle yaşadığı evde silah bulunduğunu ve alzheimer hastası annesinin hayatından endişe ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.
Öz, geçen günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Ünlü doktor, annesinin 'alzheimer' hastası olduğunu, İstanbul Sarıyer'de ikamet ettiklerini anlattı.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre Kız kardeşi Nazlı Öz'ün psikolojik sorunlarının bulunduğunu kaydeden ünlü doktor, annesinin yanında 20 yıldır çalışan hizmetlilerin, kız kardeşi tarafından apar topar işten çıkartıldığını, çalışanların işten kovulmalarının ardından kendisine ulaştıklarında ise duydukları karşısında büyük bir şok yaşadığını anlattı.
İddialara göre Nazlı Öz, annesiyle yaşadığı evde çeşitli ateşli silahlar bulunduruyordu.