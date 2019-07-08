Doktor Mehmet Öz "bıçakla saldırdı"deyip kızkardeşi hakkında akılalmaz suçlamalarda bulundu

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre Kız kardeşi Nazlı Öz'ün psikolojik sorunlarının bulunduğunu kaydeden ünlü doktor, annesinin yanında 20 yıldır çalışan hizmetlilerin, kız kardeşi tarafından apar topar işten çıkartıldığını, çalışanların işten kovulmalarının ardından kendisine ulaştıklarında ise duydukları karşısında büyük bir şok yaşadığını anlattı.