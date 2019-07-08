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İtalyanlar bombayı patlattı: Burak Lecce'de

İtalyanlar bombayı patlattı: Burak Lecce'de

İtalyan medyası, Lecce'nin Burak Yılmaz'ı ikna ettiğini ve milli futbolcunun yeni sezonda Serie A'da top koşturacağını yazdı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan geldiği Beşiktaş'ta 11 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Burak Yılmaz'ın Lecce'ye transferinin gerçekleştiği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport, Lecce'nin yaklaşık 1.5 aydır kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı tecrübeli forvette mutlu sona ulaştığını yazdı. 

İtalya'da oynamak istiyor
Burak Yılmaz, adı Lecce ile anıldığı günden bu yana sessizliğini korurken, kulislerde golcü futbolcunun futbol kariyerini İtalya'da sürdürmek istediği, bu konuda kulüp yönetiminden anlayış beklediği konuşuluyor.

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