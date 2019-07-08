Brezilya Peru'yu devirdi Kupa Amerika'da şampiyon oldu
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da, Peru'yu 3-1 mağlup eden Brezilya 9. şampiyonluğunu elde etti.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın final maçında, Brezilya ve Peru, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.
120
Müsabaka öncesi, Brezilyalı şarkıcı Anitta ve Porto Rikolu Pedro Capo konser verdi. İkilinin sahneye çıkmasıyla tribünlerde büyük coşku yaşanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
220
Brezilya'nın gollerini 15. dakikada Everton Soares, 45. dakikada Gabriel Jesus ve 90. dakikada penaltıdan Richarlison atarken, Peru'nun tek golünü penaltıdan Paolo Guerrero kaydetti.
320
Gabriel Jesus'un 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü. Maçın hakemi Roberto Tobar Vargas'ın verdiği karara tepki gösteren yıldız golcü, kendinden geçti.
420