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Turistler, art arda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Kaş'ı terk etmeye başladı

Turistler, art arda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Kaş'ı terk etmeye başladı

Kaş Kalkan'a son günlerde art arda yaşanan elektrik kesintileri bölge halkını ve turistleri canından bezdirdi. Aşırı sıcak nedeniyle trafoların kendini kapattığı bölgede çok sayıda yerli ve yabancı turistin tatilini yarıda keserek bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Turizm sezonu ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Antalya'nın turizm merkezlerinden Kaş Kalkan'da elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiledi.

Artan nüfusla birlikte kullanım ve aşırı sıcaklar nedeniyle bölgedeki trafoların yetersiz kalmasından dolayı sık sık yaşanan elektrik kesintileri bölge halkının ve turistlerin tepkisine neden oldu.

Turistler terk ediyor 

Son haftalarda sık sık meydana gelen kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar, bölgedeki evlerin su ihtiyacının hidroforlarla sağlandığını, kesintilerle beraber su sıkıntısının da baş gösterdiğini söyledi.

Kesintiler nedeniyle çoğunluğu İngiliz olan yabancı turistlerin tatillerini yarıda keserek Kalkan'dan ayrıldığını belirten bölge halkı sorunun biran önce çözüme kavuşturulması için imza topladı. Trafoları soğutmak için vantilatör kullanılırken TEDAŞ ekipleri nöbete başladı.

Hafta sonu çözülecek 

Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bölgede son dönemde yapılan binaların tamamlanmasıyla konut sayısında artış oldu. Bunlar TEDAŞ'ın planlamasına sonradan dahil olan yapılar. Aşırı sıcaklarla birlikte yoğun kullanım sonrası trafolar bunu kaldırmadı. TEDAŞ ile yaptığımız görüşmeler sonucunda pazartesi günü (bugün) bölgeye ekip yönlendireceğiz. 3 yeni trafo kurulumu ile bu sorunun ortadan kalkması için çalışılacak. Sanıyorum ki önümüzdeki hafta bu sorun giderilmiş olacak” dedi.

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