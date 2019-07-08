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Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası doların tepkisi

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası doların tepkisi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından geçtiğimiz hafta 5.61 seviyesinde piyasayı kapatan Dolar/TL güne 5.76 seviyesinde başladı.

G20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarda iyimser seyir devam ederken, dolar/TL geçen hafta cuma günü 5 Nisan’dan bu yana ilk kez 5.60 seviyesinin altına gerilemişti.

Dolarda son durum

Ani bir değer kaybı

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın geçtiğimiz cumartesi günü görevden alınmasının ardından uzak doğu piyasasının açılmasıyla Türk lirası, dolar karşısında ani bir değer kaybı yaşadı.

Merkez Bankası kararına tepki

Haftasonunu 5,60'lar civarında sürdüren Dolar/TL uzak doğu piyasalarının Merkez Bankası kararına tepkisiyle birlikte 5,81'lere kadar yükseldi.

Fed'den faiz indirim beklentileri

Piyasalar S-400 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkilerin yanı sıra Fed'den faiz indirim beklentileri nedeniyle küresel bazda zayıflayan doların ve sert gerileyen küresel tahvil getirilerinin seyrini de izliyor.

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