Trump FED'e taktı: Ne yaptığını biliyorsa faizleri indirmeli

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer ABD Merkez Bankası ne yaptığını biliyorsa faizleri indirmeli" ifadelerini kullandı.

New Jersey'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, FED'e yüklendi.

"Çok erken ve çok sık yükseltti"

Donald Trump, Cuma akşamı yaptığı açıklamada da, Fed'in diğer ülkeler tersini yaparken faizleri çok erken ve çok sık yükselttiğini savundu.

"Bir roket gibi olurduk"

Trump "Eğer faiz oranlarını düşüren bir Fed olsaydı, bir roket gibi olurduk. Ancak ne yaptığını bilen bir Fed yok" dedi.