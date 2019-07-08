Kurban bayramı tarihi 2019 takvim ayın kaçında başlıyor?

Dini bayramlardan birisi olan Kurban Bayramı ne zaman 2019 Diyanet araştırmaları başladı. 2019 yılında Kurban bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlayacak. 4 gün süren Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Eğer perşembe ve cuma günü de tatil ilan edilirse vatandaşlar 9 günlük kurban bayramı tatili yapacak.

Kurban Bayramı bu sene ne zaman başlıyor, 2019 Kurban Bayramı tatili başlangıcı hangi gün ve 9 gün tatil olur mu araştırmaları başladı bile. Ramazan Bayramında 9 günlük uzun bir tatil yapan vatandaşlar şimdi Kurban bayramı tatiline yoğunlaştı. 2019 yılında kurban bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek ola kurban bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Eğer 15-16 Ağustos yani perşembe ve cuma günü de tatil ilan edilirse haftasonu ile birlikte çalışanları yine 9 günlük uzun bir bayram tatili bekleyor olacak. Peki kurban bayramı 9 gün tatil olur mu? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. 9 günlük kurban bayramı hakkında gelen son haberleri sizlerle paylaşacağız...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN: Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 2019 Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR: Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.