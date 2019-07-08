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İstanbul'da polisi kandırmaya çalışan suç makinesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da polisi kandırmaya çalışan suç makinesi yakalandı

İSTANBUL'da 55 suçtan aranan şahıs, polis ekiplerinin denetiminde yakalandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları şahısın 55 suçtan aranan ve 35 ayrı dosyanın faili olan 33 yaşındaki Metin E. olduğu öğrenildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri geçtiğimiz günlerde Firüzköy Bulvarı'nda şüphelendikleri bir adamı durdurdu. Üzerinde kimlik olmadığını söyleyen adam başka birisine ait kimliği göstererek ekipleri yanıltmaya çalıştı. Polisin şüphelenip gerçeği söylemesi üzerine kimliğimi gösteren ve adının 33 yaşındaki Metin E. olduğu öğrenilen adamın sistem üzerinden sorgulaması yapıldı.

Suç makinesi tutuklandı
Ekipler yaptıkları sorgulama karşısında şaşkına döndü. Metin E.'nin hırsızlıktan 31, mala zarar vermeden 8, konut dokunulmazlığını ihlal etmeden 8 ve aralarında hükümlü ve tutuklunun kaçması suçunun da olduğu toplam 55 ayrı suçtan aranmasının olduğu 35 ayrı dosyadan ise firari olduğu anlaşıldı. Kısa sürede emniyete getirilen Metin E. işlemleri yapılarak adliyeye sevk edildi. Metin E.'nin ayrıca 45 yıl 4 ay 5 gün ve 12.500 lira para cezasının da olduğu öğrenildi. Metin E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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