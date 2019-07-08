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Beşiktaşlı Gary Medel'e ölüm tehdidi

Beşiktaşlı Gary Medel'e ölüm tehdidi

Copa America'da Arjantin ile Şili maçında Medel ve Messi arasındaki pozisyondan sonra Medel'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

Copa America'da Arjantin ile Şili arasındaki üçüncülük maçında Şilili Medel ve Arjantinli Messi arasındaki pozisyondan sonra ikiliye kırmızı kart çıktı. Arjantinliler, olayın sorumlusu olarak gördükleri Beşiktaşlı Medel‘e ateş püskürdü.

Copa America'da Şili’yi 2-1 yenen Arjantin, 3. oldu. İlk yarıda yaşanan olay ise gündeme damga vurdu. Paulo Dybala’nın Şili ceza sahasına yolladığı arapasına hareketlenen Lionel Messi, Beşiktaşlı Gary Medel ile ikili mücadeleye girdi. İki futbolcu da birbirinin üzerine yürürken aralarında fi ziksel temaslar da yaşandı. Takım arkadaşları, iki yıldızı sakinleştirmek isterken mücadelenin hakemi iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.

Çok saygısızlık yapıldı
Messi, “O pozisyonda kırmızı kart çok ağır bir karardı. Turnuva boyunca bize çok saygısızlık yapıldı ve bunun bir parçası olmak istemezdim. Seremoniye bu yüzden çıkmadım” derken Şilili Medel de “Messi’ye katılıyorum. O pozisyonda sarı bile görmemeliydik diye düşünüyorum. Sadece biraz itiştik. O kadar ” ifadelerini kullandı. Olay dünya gündemine otururken Medel ve ailesine yönelik tehdit mesajları da sosyal medyaya düştü. Gary Medel’in kendisi, eşi ve çocuklarına yönelik küfürlü mesajların yanı sıra çok sayıda ölüm tehdidi de geldi.

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