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İran'dan tehdit gibi nükleer açıklaması! Daha sert olacak

İran'dan tehdit gibi nükleer açıklaması! Daha sert olacak

İran'la yapılan nükleer anlaşmayla ilgili İran Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert bir açıklama geldi.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, tarafların anlaşma gerekliliklerini yerine getirmemesi halinde "üçüncü adımın daha sert olacağını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, nükleer anlaşma ile ilgili "Sadece mevcut anlaşmadaki sorunları tartışacağız, yeni bir anlaşmada yer almayacağız" dedi.

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri azaltmak için 60 gün içerisinde adım atacağını belirten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde "üçüncü adımın daha sert olacağını" söyledi.

İran dün sınırı aştığını duyurmuştu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre vermişti. Verilen süre dün dolmuştu ve İran, nükleer anlaşma dahilinde sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimine dair yükümlülüklerini düşürerek yüzde 3.67 sınırını aşmıştı.

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