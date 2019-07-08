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Antalya'da balkondan atlayan hırsızın ayağı kırıldı

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da balkondan atlayan hırsızın ayağı kırıldı

ANTALYA'da hırsızlık için girdiği evde, ev sahibi uyanınca balkondan atlayan hırsız ayağını kırdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık için girdiği dairede ev sahibinin uyanması üzerine 2. kattan atlayan hırsızın ayağı kırıldı. Olay yerinden kaçan hırsız, polis ekiplerinin takibi sonrası yakalandı.

Olay, Çarşı Mahallesi İskele Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Önceki gün saat 06.00 sıralarında apartmandaki bir daireye giren şüpheli içerisinde bin 425 TL ve bir miktar döviz bulunan çantayı alarak çıktı. Şüpheli daha sonra aynı apartmanın 2’nci katındaki bir daireye girdi. Girdiği dairede ev sahibinin gürültüleri duyup bağırması üzerine telaşa kapılan zanlı, balkona çıkıp aşağı atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayan hırsızlık şüphelisinin sağ ayağı kırıldı. Yürümekte zorlanan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

İş hanında yakalandı
Hırsızlık ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek olayın olduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde ekipler hırsızlık şüphelisinin 24 yaşındaki Cihan B. olduğunu tespit etti. Asayiş ekipleri kırık ayağından yola çıkarak yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası Cihan B.’yi Atatürk Caddesi’nde bir iş hanında yakalayarak gözaltına aldı.

Polis yürümesine yardım etti
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan B. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edildiği sırada ise ayağının kırık olması nedeniyle aksayarak yürümekte zorlanan Cihan B.’ye polislerin yardım ettiği görüldü. 

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