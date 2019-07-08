Sıcaklara veda! Türkiye sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor

Çarşamba günü Trakya, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’de etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar, Perşembe günü Kuzey Ege, İç Anadolu bölgelerini de etkisi altına alacak. Çarşamba günü etkili olması beklenen yağışlarla beraber sıcakların 6 ila 8 derece düşeceği tahmin ediliyor.