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Sıcaklara veda! Türkiye sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor

Sıcaklara veda! Türkiye sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor

Türkiye bu hafta gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışların çarşamba ve perşembe günü kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise Türkiye’nin kuzeyi sağanak yağışların etkisi altında olacak.

Sıcaklara veda! Türkiye sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor - Sayfa 1

Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın Trakya Bölgesi’ni etkisi altına alması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise aşırı sıcaklara dikkat edilmesi gerekiyor.

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Sıcaklara veda! Türkiye sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor - Sayfa 2

Salı günü Karadeniz’in orta kesiminde zaman zaman yağışların görülmesi beklenirken, Doğu Anadolu’da Kars, Ardahan, Ağrı, Hakkari, Van illerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

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Sıcaklara veda! Türkiye sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor - Sayfa 3

Çarşamba günü Trakya, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’de etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar, Perşembe günü Kuzey Ege, İç Anadolu bölgelerini de etkisi altına alacak. Çarşamba günü etkili olması beklenen yağışlarla beraber sıcakların 6 ila 8 derece düşeceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklara veda! Türkiye sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor - Sayfa 4

Cuma günü ise Karadeniz Bölgesi’nin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Adana, Mersin civarında da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

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