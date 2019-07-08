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Bursaspor'da Ertuğrul ve Okan'dan büyük fedakarlık

Demirören Haber Ajansı
Bursaspor'da Ertuğrul ve Okan'dan büyük fedakarlık

Bursaspor, iki milli oyuncusu Ertuğrul Ersoy ve Okan Koçuk ile anlaşarak yollarını ayırıyor. Ertuğrul Ersoy 2,5 milyon TL, Okan Koçuk ise 1 milyon TL alacağından vazgeçti. Ayrıca iki oyuncu Bursaspor'un kazanç sağlaması için serbest kalma bedeli karşılığında transfer olacak.

Alacakları için yeşil beyazlı kulübe ihtar çeken Ertuğrul Ersoy ve Okan Koçuk ihtar sürelerinin dolmasına 1 gün kala Bursaspor'un çıkarları doğrultusunda hem alacaklarından vazgeçtiler, hem de kulüplerine bonservis bedeli kazandırmak için serbest kalma bedeli ödenmesi konusunda anlaşma sağladılar. 

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, iki oyuncunun da menajerliğini yapan Mirsad Türkcan ile yaptığı görüşmede iki futbolcunun hem alacaklarından vazgeçmeleri, hem de kulübe bonservis bedeli kazandırarak ayrılma konusunda anlaşmaya vardırlar. İhtar sürelerinin bitmesine 1 gün kala serbest kalacak iki oyuncu da ekonomik olarak zor durumda olan kulüplerine karşı büyük bir fedakarlık gösterdiler.

Bursaspor'un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy  2.5 milyon TL alacağından vazgeçerken ayrıca 750 bin Euro da serbest kalma ücreti karşılığında transfer olacak. Milli kaleci Okan Koçuk ise kulüpten alacağı 1 milyon TL'yi kulüpte bırakmasının yanı sıra 450 bin Euro da bonservis bedelini kulübüne kazandırarak takımdan ayrılacak. 

Öte yandan hem Okan Koçuk'a, hem de Ertuğrul Ersoy'a yurt içinden ve yurt dışından ciddi teklifler gelmekte.

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