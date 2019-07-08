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1 günde 44 defa şikayet edilen belediye başkanı isyan etti

İhlas Haber Ajansı
1 günde 44 defa şikayet edilen belediye başkanı isyan etti

AFYONKARAHİSAR'da bir günde 44 defa CİMER'e şikayet edilen Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal isyan etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesinde meclis kararıyla alınan imar ve hizmet kararlarıyla ilgili belediye 1 günde 44 defa Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e şikayet edildi.

Bin 500 nüfuslu Akharım beldesinde AK Parti'den ikinci dönem belediye başkanlığını kazanan Eşref Ünsal, makam odasında Belediye Meclis üyeleri ile birlikte bir açıklama yaptı.

Meclis kararları olmasına rağmen bir günde CİMER'e 44 şikâyet yapıldığını anlatan Başkan Ünsal, "Bize iş yaptırmak istemiyorlar. Şu anda valilikte yargılanıyoruz, incelemeler devam ediyor. Cimer’e yapılan şikâyetlerden dolayı normal belediye hizmetlerini yerine getiremiyoruz, zamanımızı öldürüyorlar. Şikâyetler imar ve kasabaya yapılacak hizmetlerle ilgilidir. Bunu yapanlar Akharım’ın yerinde durmasını, hizmet gelmesini istemeyen kişilerdir. Soruşturma sonunda bu haksız şikâyetleri yapanlar hakkında biz de yasal haklarımızı arayacağız" dedi. 

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