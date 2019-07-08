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Dilipak'tan eleştiri yağmuru: Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil

Dilipak'tan eleştiri yağmuru: Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil." ifadelerine yer vererek eleştirilerini sıraladı.

Abdurrahman Dilipak, "Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil. Saltanat her zaman felaket getirdi" diye yazdı.

31 Mart Yerel Seçimleri ile 23 Haziran İstanbul seçiminde çıkan sonuçları da değerlendiren Dilipak, "Seçim sonuçları ortada. Dışarıdan seçmen ithal edecek halimiz de yok. Onları meydan okuyarak, tehdit ederek, karşı tarafın yanlışlarını anlatarak, geçmişte yaptıklarını anlatarak buraya geldiniz" değerlendirmesi yaptı.

Abdurrahman Dilipak'ın "Hak Merkezli Düşünmek" başlığıyla yayımlanan bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Seçim sonuçları ortada"

-Seçim sonuçları ortada. Dışarıdan seçmen ithal edecek halimiz de yok. Bu durumda, ya sandığa gitmeyenleri ikna etmeniz gerek; ki, onların kim olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Sandığa giderse kime oy vereceği de belli olmaz. Bir şekilde tercihini belli edenlerin dağılımı da sandık sonuçlarına yansımış durumda. Eğer bunları ikna edip yanınıza alamazsanız, bu sonuç değişmeyecek.

"Daha farklı olmayacak"

-Onları meydan okuyarak, tehdit ederek, karşı tarafın yanlışlarını anlatarak, geçmişte yaptıklarını anlatarak buraya geldiniz. Bunları tekrar tekrar anlatarak varacağınız yer daha farklı olmayacak.

"Saltanat her zaman felaket getirdi"

-Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil. Saltanat her zaman felaket getirdi. Kısa süreli başarılı dönemler olsa da arkasından felaket geldi.

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