HABER /  GÜNCEL
ADV Muğla Bodrum'da korunaklı villada tatil

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki profil resmi değiştirildi

Demirören Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki profil resmi değiştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın Twitter'da ki profil resmi '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ile değiştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimim 3'üncü yıl dönümünde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo 'www.15temmuz.gov.tr' adlı internet sitesinden yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki resmi hesabın profil resmide hazırlanan yeni logo ile değiştirildi. Logo değişimine ilişkin '#YeniProfilResmi' notu paylaşıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Selçuk barınaktan köpek sahiplendi adını Pergel koydu
Bakan Selçuk barınaktan köpek sahiplendi adını Pergel koydu
Galatasaray'dan 45.yıla özel Fatih Terim videosu
Galatasaray'dan 45.yıla özel Fatih Terim videosu
Denizli'de turistlerin tur otobüsü devrildi! Yaralılar var
Denizli'de turistlerin tur otobüsü devrildi! Yaralılar var
Dilipak'tan eleştiri yağmuru: Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil
Dilipak'tan eleştiri yağmuru: Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil
1 günde 44 defa şikayet edilen belediye başkanı isyan etti
1 günde 44 defa şikayet edilen belediye başkanı isyan etti
Yunanistan seçimlerinde büyük sürpriz! Yunan Parlamentosu’na üç Türk girdi
Yunanistan seçimlerinde büyük sürpriz! Yunan Parlamentosu’na üç Türk girdi
ÖNCEKİ HABERLER
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir önemi?
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir önemi?
Muharrem ayı orucu 2019 ne zaman başlıyor?
Muharrem ayı orucu 2019 ne zaman başlıyor?
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı yeni temmuz zammı
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı yeni temmuz zammı
15 Temmuz resmi tatili kaç gün 3 gün tatil mi?
15 Temmuz resmi tatili kaç gün 3 gün tatil mi?
Çantasını vermek istemedi! Kadın turist metrelerce sürüklendi
Çantasını vermek istemedi! Kadın turist metrelerce sürüklendi
15 Temmuz resmi tatil mi pazartesi kimlere tatil oldu?
15 Temmuz resmi tatil mi pazartesi kimlere tatil oldu?
Erdoğan'dan Saraybosna gezisi öncesi S-400 açıklaması
Erdoğan'dan Saraybosna gezisi öncesi S-400 açıklaması
15 temmuz resmi tatil mi 2019 pazartesi kimlere tatil oldu?
15 temmuz resmi tatil mi 2019 pazartesi kimlere tatil oldu?
Yorumlar