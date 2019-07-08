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Mazbataları alındı! İzmir'in o ilçesi tekrar sandığa gidecek

İhlas Haber Ajansı
Mazbataları alındı! İzmir'in o ilçesi tekrar sandığa gidecek

İZMİR'de iki mahalle muhtarının sabıkaları nedeniyle mazbataları alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde ceza aldıkları için sabıkalı hale gelen 2 muhtarın, mazbatası alındı. İlçe Seçim Kurulu, muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararını aldı. 

31 Mart Yerel Seçimleri'nde muhtar olarak seçilen Tepeköy Mahalle Muhtarı Tamer Tünelli ve Dirmil Mahalle Muhtarı Mustafa İçöz, Torbalı İlçe Seçim Kurulu tarafından görevden alındı. Aldıkları adli ceza nedeniyle sabıkalı hale gelen muhtarlar, mazbatalarını İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. İlçe genelinde çeşitli mahallelerdeki 7 azanın da görevden alındığı, bu iki mahallede seçimlerin tekrarlanacağı öğrenildi. 

Seçim 7 Haziran 2020’de
Muhtarlar, verilen karardan dolayı büyük üzüntü yaşadı. Bir muhtarın yol yapımı sırasında zeytin ağaçlarına zarar verdiği için mahkemece cezalandırıldığı ifade edilirken, diğer muhtarın da benzer bir nedenden dolayı görevden alındığı öğrenildi. 7 Haziran 2020’de yapılacak olan seçimlere kadar mahallelerde imza yetkisi birinci sıradaki azalarda olacak. 

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