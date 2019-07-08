HABER /  YEREL
ADV Muğla Bodrum'da korunaklı villada tatil

Bursa il geneline elektrik verilemiyor

Anadolu Ajansı
Bursa il geneline elektrik verilemiyor

TEİAŞ'a ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemiyor.

Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi.

Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.

Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Frey'e sürpriz talip
Fenerbahçe'de Frey'e sürpriz talip
Yeni ekonomi paketinde neler var AK Partili Mehmet Muş açıkladı
Yeni ekonomi paketinde neler var AK Partili Mehmet Muş açıkladı
Ali Babacan resmen duyurdu! AK Parti'den istifa etti
Ali Babacan resmen duyurdu! AK Parti'den istifa etti
AK Partili belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
AK Partili belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Mazbataları alındı! İzmir'in o ilçesi tekrar sandığa gidecek
Mazbataları alındı! İzmir'in o ilçesi tekrar sandığa gidecek
Esenyurt'ta dere ıslahı çalışmalarında yol çöktü! Tek şerit trafiğe kapandı
Esenyurt'ta dere ıslahı çalışmalarında yol çöktü! Tek şerit trafiğe kapandı
ÖNCEKİ HABERLER
Sayyadmanesh: Kadıköy'ü dört gözle bekliyorum
Sayyadmanesh: Kadıköy'ü dört gözle bekliyorum
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM sınav takvimi
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM sınav takvimi
Erkenci Kuş 47. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 47. bölüm 2. fragmanı
ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı TC ile ATA AÖF görüntüleme
ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı TC ile ATA AÖF görüntüleme
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı
Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB takvimi
Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB takvimi
Dünya devinden Abdülkadir Ömür için flaş hamle
Dünya devinden Abdülkadir Ömür için flaş hamle
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir önemi?
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir önemi?
Yorumlar 3 yorum