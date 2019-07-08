Fenerbahçe'de Frey'e sürpriz talip

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı İsviçreli golcü Frey'e iki takım talip oldu.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın gelecek sezon için kadroda düşünmediği ve gönderilmesini talep ettiği Frey'e talipler çıktı.

Sarı lacivertli yönetimin, "Bu performansla nasıl göndereceğiz" şeklindeki düşüncelerinin aksine İsviçreli futbolcuya teklifler gelmeye başladı.



Rize ve Genk talip oldu

FutbolArena'da yer alan habere göre; Çaykur Rizespor ve Genk kulüpleri oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifler karşısında hem şaşırdığı hem de mutlu olduğu kaydedildi.

2,6 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Frey için 2,6 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.