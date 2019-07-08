ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı TC ile ATA AÖF görüntüleme

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınav sonuçları, internet sitesinde öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçlara itiraz etmek isteyen öğrenciler de detayları araştırıyor. İşte 2019 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama sayfası

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yani kısaltılmış adıyla ATA AÖF'de 2018 - 2019 eğitim dönemi sonuçların da açıklanmasıyla resmen sona erdi. Ancak sınav sonuçlarından memnun olmayan bazı öğrenciler sınav sonuçlarına itiraz yöntemlerini de araştırıyor. ATA AÖF sınavına dair detaylar haberimizde...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI

ATA AÖF'ten yapılan açıklama ile bahar dönemi bütünleme sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. ATA AÖF'ün açıklamasına göre, sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşılıyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.