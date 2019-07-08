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AK Partili belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

AK Partili belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

AK Partili ilçe belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

AK Partili ilçe belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na makam odasında tebrik ziyaretinde bulundu. 

Meclis toplantısı öncesinde gerçekleştirilen ziyarette, İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da hazır bulundu. İmamoğlu ile Ak Partili ilçe belediye başkanları ile anı fotoğrafı çektirdi. 

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti. 

"Herkes ile yan yana olacağız"
İmamoğlu, sosyal medya hesabından, "Tebrik ziyaretimize gelen AK Parti'den seçilmiş ilçe belediye başkanlarımıza teşekkürler. İstanbul için birlikte ve uyum içerisinde çalışacağız. Bu şehre hizmet etmek isteyen herkes ile yan yana olacağız." dedi. 

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