TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den Merkez Bankası çıkışı!

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Merkez Bankası bağımsızlığı makro ekonomik istikrar için şarttır." ifadelerini kullandı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, “Kanunlarımıza göre, Merkez Bankası, hükümetle birlikte karar verilen hedeflere ulaşmak amacıyla araç kullanma bağımsızlığına sahip" diye konuştu.

"Merkez Bankası bağımsızlığına fazlasıyla özen göstermeliyiz"

Simone Kaslowski, "Faiz, rezerv, karşılık oranı, çeşitli opsiyon mekanizmaları dahil olmak üzere pek çok aracı kullanabilir. Faiz indirip indirmeyeceğine Merkez Bankası yönetimi karar verir. Dünyada bize benzer ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip ülke olarak Merkez Bankası bağımsızlığına fazlasıyla özen göstermeliyiz. Finansal istikrarı sağlamak için enflasyon hedeflemesi yapan bağımsız bir Merkez Bankası'na ihtiyacımız var. Bu çok net.” dedi.

"Türkiye’de iş dünyası çok girişken ve dinamik"

Kaslowski, iş dünyası için zorlu koşullar ve risklerin devam ettiğini ancak geleceğe dair daha ümitli olmak için de her zaman nedenlerin olduğunu belirterek, “Türkiye’de iş dünyası çok girişken ve dinamik. Krizlerde panik olmayan, mücadeleci bir iş dünyamız var. Altyapımız da sağlam.” dedi.