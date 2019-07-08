Rekortmen dalgıç Çanakkale'de 3 metre boyundaki zehirli vatozla burun buruna geldi
ÇANAKKALE'de zehirli ve çok tehlikeli olan yaklaşık 3 metre boyundaki vatoz balığını görüntüleyen dalgıç Müjdat Turan, "Boğazlarda bu büyüklükte bir vatozu ben ilk defa görüyorum" diyerek "O an, vatoz tarafından öldürülen ünlü belgeselci Steve Irwin'in aklıma geldi. " ifadelerini kullandı.
Çanakkale'de büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), boğazda trofe avı için yaptığı dalış sırasında, zehirli ve çok tehlikeli olan yaklaşık 3 metre boyunda devasa vatoz balığını görüntüledi.
O an, vatoz tarafından öldürülen Avustralyalı ünlü belgeselci, timsah avcısı Steve Irwin'in aklına geldiğini belirten Turan, "Boğazlarda bu büyüklükte bir vatozu ben ilk defa görüyorum. Yaklaşık 3 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında, kuyruğu ise kolumdan daha kalındı" dedi.
Çanakkale Boğazı'nın Kepez beldesi sahilinde akşam saatlerinde büyük balıkları avlamak ve görüntülemek için serbest dalış yapan Müjdat Turan, yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki bir vatoz ile karşılaştı. Devasa vatozun kendisine doğru yaklaştığını görünce korktuğunu ve içine bir ürperti düştüğünü anlatan Müjdat Turan, ilk önce ne yapacağına karar veremedi.
O anda, 'Acaba kaçsam mı ki' diye düşündüğünü belirten Turan, daha sonra cesaretini toplayıp, dev vatozu sualtı kamerası ile görüntülemeyi başardı.
Yıllardır tüpsüz serbest dalış yaptığını, boyundan, kilosundan ve yaşından daha büyük balıklar avladığını belirten Müjdat Turan, şöyle konuştu: Çanakkale Boğazı'nda daha önce ben Çiçina cinsi bir vatozu görüntülemeyi başarmıştım. Hatta bilim adamları tarafından kayıtlara geçildi. Manta vatozları da var, onlar daha çok büyüyor. Ama bu daha çok zehirli ve tehlikeli olan vatoz cinsiydi.