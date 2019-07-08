Rekortmen dalgıç Çanakkale'de 3 metre boyundaki zehirli vatozla burun buruna geldi

O anda, 'Acaba kaçsam mı ki' diye düşündüğünü belirten Turan, daha sonra cesaretini toplayıp, dev vatozu sualtı kamerası ile görüntülemeyi başardı.

Yıllardır tüpsüz serbest dalış yaptığını, boyundan, kilosundan ve yaşından daha büyük balıklar avladığını belirten Müjdat Turan, şöyle konuştu: Çanakkale Boğazı'nda daha önce ben Çiçina cinsi bir vatozu görüntülemeyi başarmıştım. Hatta bilim adamları tarafından kayıtlara geçildi. Manta vatozları da var, onlar daha çok büyüyor. Ama bu daha çok zehirli ve tehlikeli olan vatoz cinsiydi.