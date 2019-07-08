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Mesut Özil paylaşım yaptı Fenerbahçeliler coştu

Mesut Özil paylaşım yaptı Fenerbahçeliler coştu

Arsenal forması giyen Mesut Özil'in paylaşımı Fenerbahçelileri heyecanlandırırken Hakan Bilal Kutlualp de Türk asıllı Alman futbolcunun maaşı için hesap yaptı.

Kadrosunu Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar, Max Kruse ve VEdat Muriç ile güçlendiren Fenerbahçe, şampiyon olmak için transferde büyük adımlar atmaya devam ederken gündeme bomba gibi bir isim geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in alevli paylaşımı Fenerbahçelileri heyecanlandırdı. #AcunAbiMesutuFenereGetir ve #FenerSeniBekliyorMesut hashtagleriyle yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde ikna etmeye çalışıyor. Türk asıllı Alman futbolcunun Arsenal ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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💥🔥❤ #M1Ö . . . . © @keka_afc

Mesut Özil (@m10_official)'in paylaştığı bir gönderi ()

Mesut'un maaşı nasıl ödenecek
Türk asıllı Alman süperstar Mesut Özil, İngiliz ekibinden yıllık 15 milyon Euro civarında bir ücret kazanıyor. Fenerbahçe, Mesut'un maaşının 6 milyon Euro'sunu Arsenal'in ödemesini talep ederken, 9 milyon Euro'luk kısmı sponsor desteği ile yarı yarıya ödemenin hesaplarını yapıyor.

Kiralık formülü
Arsenal'le 2021 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta sahanın 1 yıllık kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor. Dolayısıyla ciddi şekilde maddi zorluk yaşayan kulüp bonservis bedeli ödememiş olacak. 

Acun Ilıcalı sinyali vermişti
Daha önce Acun Ilıcalı'nın "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Bilal Kutlualp hesap yaptı
Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik Hakan Bilal Kutlualp, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olma olasılığını değerlendirdi.

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