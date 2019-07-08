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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantıları yeniden canlı yayınlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantıları yeniden canlı yayınlanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun inisiyatifiyle 31 Mart seçimleri sonrası canlı yayınlanmaya başlanan İBB Meclisi toplantıları, yeniden canlı yayınlanıyor. Temmuz ayı toplantılarının ilk birleşimi bugün gerçekleşiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını almasıyla birlikte Belediye Meclisi toplantılarını canlı yayınlamıştı. İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından bugün ilk kez toplanan Meclis toplantısının da canlı yayınlıyor.

Canlı yayınlar büyük ilgi toplamıştı

31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, 18 günlük başkanlık döneminde, Meclis toplantılarını canlı yayınlama geleneğini başlatmıştı. O dönemde, özellikle dikkat çeken öğrencilere aylık akbil indirimi, milli ve resmi bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz olması, suda yüzde 40 indirim gibi vaatlerin görüşüldüğü ve tartışmaların yaşandığı toplantılar sırasında canlı yayınlar büyük ilgi görmüştü.

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