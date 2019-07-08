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Yavaş'ın "Tüm Dikmen Vadisi'ni izliyor" iddiasına Gökçek'ten çok konuşulacak yanıt!

Yavaş'ın "Tüm Dikmen Vadisi'ni izliyor" iddiasına Gökçek'ten çok konuşulacak yanıt!

Evine kurdurduğu kamera sistemiyle tüm Dikmen Vadisi'ni izlediği iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Melih Gökçek, "15/20 kişilik bir grup kamera sökmeye geldiler. Gelenler içinde boksörler, güreşçiler ne ararsanız var." ifadelerine yer verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "Evine hukuksuz ve izinsiz kurdurarak tüm Dikmen Vadisi'ni kameralardan izlediği" iddiaları geçtiğimiz günlerde medyada geniş yer almıştı.

Gökçek, Twitter'dan "Mansur'un adamları, ANFA'nın iddialarını yalanladı. Ne derler yalancının mumu yatsıya kadar." diye yazdı.

Melih Gökçek'in ilgili tweetleri şöyle:

"15/20 kişilik bir grup sökmeye geldi"

-Bana geçtiğimiz günlerde, ANFA’dan bir tebligatla güvenlik kameralarını sökmek istedikleri bildirildi. Bende gelin sökün diye çağrıda bulundum. Bugün saat 11.30 sıralarında evimde eşimle birlikte otururken 15/20 kişilik bir grup kamera sökmeye geldiler.

"Boksörler, güreşçiler ne ararsanız var"

-Gelenler içinde boksörler, güreşçiler ne ararsanız var. Ankara dağ başı, Mansur Yavaş’ın a takımı iş başında. Hatırlıyor musunuz? Beypazarı'nda Mansur’un arkadaşları adam dövmüşlerdi. Bir anda gözümün önüne o görüntüler geldi.

"Gelenlere haber gönderdim"

-Adam gibi ya 2 kişiyle kameraları sökeceksiniz sökün ya da sizi içeri almıyorum dedim. Gelenlere haber gönderdim. O sırada polis geldi ve gelen a takımını dağıttı, iki teknisyen şu anda sökümü yapıyor.

-Eşinizle birlikte evinizde otururken 15/20 kişilik bir grupla gelinmesi demek, aileye yapılan en büyük saygısızlıktır. Sizin 15/20 kişiyle gelmeniz aslında kendinizden korkmanızdır. Unutmayın Türkiye hukuk devletidir, zorbalık yapanın yanına hiçbir şey kar kalmaz.

"Hadi bana Dikmen Vadisi'ni kameralardan gösterebilir misin?"

-ANFA'dan yapılan tebligatta bütün Dikmen Vadisi'ni izlediği iddia ediliyordu. Teknisyeni kamera kontrol merkezi olan kulübeye davet edip sordum; Bu kameralardan Dikmen Vadisi'nin her tarafını izlediğim doğru mu? Hadi bana Dikmen Vadisi'ni kameralardan gösterebilir misin?

"ANFA'nın iddialarını yalanladı"

-Görüntülerde gördüğünüz gibi hiçbir görüntü olmadığını teknisyen söyledi. Bu suretle Mansur'un adamları, ANFA'nın iddialarını yalanladı. Ne derler yalancının mumu yatsıya kadar.

"Çocuk iki ara bir derede kaldı"

-Bizim kameraların ses aldığını iddia etmişlerdi. Teknisyene sordum, cevabı aşağıda. Çocuk iki ara bir derede kaldı. Cevap verse ANFA rezil olacak, arkasından işinden olacak. Garibimin verdiği cevabı siz yorumlayın.

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