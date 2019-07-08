Yunanistan Başkanı Kiriakos Miçotakis dini törenle görevi devraldı

Kiriakos Miçotakis kimdir?

Yunanistan'ın yeni başbakanı Miçotakis, 1968'te dünyaya geldi. Polonya kökenli Mareva Grabovski ile evli olan Miçotakis, 3 çocuk babası. Ülkenin önemli siyasi figürlerinden eski Başbakan Konstantinos Miçotakis'in oğlu olan Miçotakis'in kız kardeşi Dora Bakoyannis'in eski Dışişleri Bakanı olması ve yeğeni Kostas Bakoyannis'in ise son yerel seçimlerde Atina Belediye Başkanı seçilmesi, aileye yönelik "hanedanlık" eleştirilerine yol açıyor.

Harvard Üniversitesi'nden mezun olan ve yüksek öğreniminin ardından önemli finans şirketlerinde görev alan Miçotakis, 2004 ve 2007 seçimlerinde Atina'dan milletvekili seçildi.