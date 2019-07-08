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HDP'den Merkez Bankası ile ilgili ilginç açıklama

HDP'den Merkez Bankası ile ilgili ilginç açıklama

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı vitrinlikti, şimdi vitrinden de kaldırıldı. Kararla birlikte Merkez Bankası ile Devlet Demiryolları arasında bir fark kalmamış oldu" ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınmasını değerlendirdi.

Oluç, "Tarihimizde ilk kez böyle bir şey yaşandı. Böylelikle Merkez Bankası başkanı da KHK mağdurları arasına eklenmiş oldu" ifadesini kullandı. 

Merkez Bankası ile Devlet Demiryolları arasında bir fark kalmadı

Ekonomik krizin faturasının bürokrasiye kesilmeye başlandığını söyleyen Oluç, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı vitrinlikti, şimdi vitrinden de kaldırıldı. Bu alınan kararla birlikte Merkez Bankası ile Devlet Demiryolları arasında bir fark kalmamış oldu" dedi.

Kurumsal hedefler tutturulamadı

Merkez Bankası'nın itibarının iyice sarsıldığını belirten Oluç, "'Kurumsal hedefler tutturulamadı' deniliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurumsal hedefleri, enflasyon, bütçe açığı ve cari açık hedeflerini tutturdu mu? Hayır tutturamadı. 'Kurumsal hedefler tutturulamadı' diye Hazine ve Maliye Bakanı görevden alınmıyor. Neden?" sorusunu yöneltti. 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 25 Temmuz'da toplanacağını dile getiren Oluç, toplantıda faizlerle ilgili kararların alınacağını ancak artık bu toplantının çok fazla hükmünün kalmadığını, piyasalar için de alınacak kararın 'çok itibarsız bir karar' olacağını öne sürdü.

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