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AÖL sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak 2019

AÖL sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak 2019

6-7 Temmuz'da yapılan AÖL yani açık lise sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak araştırması liseyi açıktan okuyan öğrencilerin gündeminde. AÖL 3. dönem sınav soru cevaplarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları ise 1 Ağustos 2019'da açıklanacak.

AÖL sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak araştırması 6-7 Temmuz'da AÖL yani açık lise sınavına giren öğrencilerin gündeminde. 

AÖL 3. dönem sınavları sonrasında öğrenciler şimdi sınavda çıkan soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Soru ve cevaplar yayınlandığında, puanlarını hesaplayabillir ve başarılarını tahmin edebilirler. İşte 2019 AÖL sınavına dair detaylar...

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?: AÖL sınavının tüm oturumları dün itibari ile sona erdi. AÖL 3. dönem sınavı soru ve cevaplarının birkaç gün içerisinde Milli Eğitim Baknalığı (MEB) tarafından erişime açılması bekleniyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: MEB'in yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019'da açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün internet sitesinde erişime açılacak.

2019 - 2020 YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN: AÖL'ün iş takvimine göre, 2019 - 2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 Eylül tarihleri arasında alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemeleri ise 21 Ağustos ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

I. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019'da internette yayınlanacak.

I. dönem sonu sınavları ise 7 - 8 aralık 2019 tarihlerin yapılacak.

AÖL MOBİL UYGULAMASI YAYINDA: Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, yayına girdi. Öğrenciler Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrenciler;

Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,
Dönem Bilgilerini görebilecek,
Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,
Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,
Ders Kitaplarını indirebilecek,
Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.
Bildirim özelligi ile sınav tarihlerini ögrenebilecek,
İş takvimini öğrenebileceklerdir.

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