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Cezaevinde ailesiyle görüşürken kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı
Cezaevinde ailesiyle görüşürken kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı

SAKARYA'da açık cezaevinde bulunan diş teknisyeni 49 yaşındaki Kerem C.,  eşi ve çocuklarıyla yaptığı açık görüş sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Geyve Açık Cezaevi'nde meydana geldi. Verilen para cezasını ödeyemediği için cezaevinde yatan diş teknisyeni 3 çocuk babası Kerem C., ailesiyle açık görüş yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.

Ailesinin durumu bildirmesiyle gelen cezaevindeki sağlık görevlileri Kerem C.'ye ilk müdahalesini yaptı. Ancak cezaevine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kerem C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



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