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Gümüşhane'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
Gümüşhane'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜMÜŞHANE'de meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 6'sı çocuk 18 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sökmen Köyü'nden ilçe merkezine doğru seyreden Davut Sağlam (71) yönetimindeki 24 DH 742 plakalı minibüs, ilçe merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. 

1 ölü, 6'sı çocuk 18 kişi yaralı
Kazada minibüste bulunanlardan Hamza Vural (71) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sağlam ile araçta bulunan Gülhanım (70), Coşkun (71), Elif Rüveyda (3), Zeynep Hafza (1) ve Hanım Sökmen (31) ile Remzi (75), Recep (76) ve İsmail Batır (69), Ayşe (70) ve İbrahim Sayman (69), Hatice (12), Fatmanur (18), Rabia (16), Havva (8) ve Zöhre Sağlam (44) ile Eren Üstün (11) ve Muammer Vural (68) yaralandı. 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü Sağlam ile Remzi Batır, buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

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