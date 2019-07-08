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Denizlispor, Mustafa Yumlu ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı
Denizlispor, Mustafa Yumlu ile anlaştı

Denizlispor, Mustafa Yumlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor’dan ayrılan Mustafa Yumlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor’da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Mustafa Yumlu’yu renklerine bağladı. Yeşil-siyahlı ekip 31 yaşındaki defans oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

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