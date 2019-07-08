Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, İranlı futbolcusu Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre İranlı futbolcuya 150 bin Euro fesih tazminatı ödenecek.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da, İranlı futbolcu Vahid Amiri'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya 150.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir" ifadeleri yer aldı.