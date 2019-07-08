HABER /  POLİTİKA
ADV Muğla Bodrum'da korunaklı villada tatil

İstifa eden Ali Babacan'a AK Parti'den ilk hamle

İstifa eden Ali Babacan'a AK Parti'den ilk hamle

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, partinin internet sitesinde yer alan kurucu üyeler listesinden çıkarıldı.

AK Parti'den yaptığı yazılı açıklamayla istifa eden Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, partinin internet sitesindeki "Kurucu Üyeler" sayfasından çıkarıldı.  

Babacan, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucuları arasında yer alıyordu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin internet sitesi www.akparti.org.tr adresinde yer alan 'Ak Kadro' altındaki Kurucu Üyeler sayfasında Babacan'ın da biyografisi ile bilgileri yer alıyordu. 



Kurucu üyeler Ali Aydın Dumanoğlu ile Ali İhsan Arslan arasında yer alan Babacan'ın bilgilerinin yer aldığı sayfa kaldırıldı. 

Babacan'ın da yer aldığı sayfa şöyleydi:

Sayfanın yeni hâli şöyle:



SON DAKİKA HABERLERİ
AİHM'in Türk yargıcı Yüksel'den çok konuşulacak sözler!
AİHM'in Türk yargıcı Yüksel'den çok konuşulacak sözler!
Tiner dökülerek yakılmak istendi! Hayvanseverler kurtardı
Tiner dökülerek yakılmak istendi! Hayvanseverler kurtardı
Reuters Ali Babacan’ın istifa kararını acil koduyla duyurdu
Reuters Ali Babacan’ın istifa kararını acil koduyla duyurdu
Hazine 12,3 milyar lira borçlandı
Hazine 12,3 milyar lira borçlandı
Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi
Cezaevinde ailesiyle görüşürken kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı
Cezaevinde ailesiyle görüşürken kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı
ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji'den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı yaptı!
Meteoroloji'den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı yaptı!
Aşure ayı hangi ayda başlıyor 2019 aşure günü ne zaman?
Aşure ayı hangi ayda başlıyor 2019 aşure günü ne zaman?
AÖL sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak 2019
AÖL sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak 2019
Mide yanması nasıl geçer? İşte uzmanından mide yanmasına öneriler
Mide yanması nasıl geçer? İşte uzmanından mide yanmasına öneriler
Caner Osmanpaşa Demir Grup Sivasspor'da
Caner Osmanpaşa Demir Grup Sivasspor'da
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM sınav takvimi
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM sınav takvimi
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 TC ile sonuç sorgulama
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 TC ile sonuç sorgulama
15 Temmuz resmi tatili kaç gün 3 gün tatil mi?
15 Temmuz resmi tatili kaç gün 3 gün tatil mi?
Yorumlar