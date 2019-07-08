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Caner Osmanpaşa Demir Grup Sivasspor'da

Demirören Haber Ajansı
Caner Osmanpaşa Demir Grup Sivasspor'da

DEMİR Grup Sivasspor, Akhisarspor'dan ayrılan stoper Caner Osmanpaşa'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, beşinci transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen Caner Osmanpaşa ile anlaştı. Caner Osmanpaşa, Başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

15 Ocak 1988'de Trabzon'da dünya gelen Caner Osmanpaşa, Akçaabat Sebatspor altyapısında futbola başladı. Ardından Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor formalarını giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2015 yılından beri Akhisar Belediyespor'da oynuyordu.

Sivasspor daha önce Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.

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