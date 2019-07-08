Barış Atay Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

Milletvekili Barış Atay, Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzlerinin birleştirilerek yapıldığı tabloya "Bir şeyi de abartmayın arkadaş ya.." diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun portresiyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi aynı tabloda birleştirildi.

Sosyal medyada paylaşıma sokulan tablonun fotoğrafı kimi kesimlerce beğenilirken, kimi kesimler de tepki gösterdi.

"Bir şeyi de abartmayın arkadaş ya..."

Barış Atay da tepki gösteren kişiler arasında. Fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Atay, "Bir şeyi de abartmayın arkadaş ya.." ifadelerini kullandı.