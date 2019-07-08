HABER /  POLİTİKA
ADV Muğla Bodrum'da korunaklı villada tatil

Barış Atay Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

Barış Atay Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

Milletvekili Barış Atay, Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzlerinin birleştirilerek yapıldığı tabloya "Bir şeyi de abartmayın arkadaş ya.." diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun portresiyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi aynı tabloda birleştirildi.

Sosyal medyada paylaşıma sokulan tablonun fotoğrafı kimi kesimlerce beğenilirken, kimi kesimler de tepki gösterdi.

"Bir şeyi de abartmayın arkadaş ya..."

Barış Atay da tepki gösteren kişiler arasında. Fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Atay, "Bir şeyi de abartmayın arkadaş ya.." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rekortmen dalgıç Çanakkale'de 3 metre boyundaki zehirli vatozla burun buruna geldi
Foto Galeri Rekortmen dalgıç Çanakkale'de 3 metre boyundaki zehirli vatozla burun buruna geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Kurucu Üyeler listesinden Ali Babacan'ı çıkararak kimdir sayfasını sildi
AK Parti Kurucu Üyeler listesinden Ali Babacan'ı çıkararak kimdir sayfasını sildi
AİHM'in Türk yargıcı Yüksel'den çok konuşulacak sözler!
AİHM'in Türk yargıcı Yüksel'den çok konuşulacak sözler!
Tiner dökülerek yakılmak istendi! Hayvanseverler kurtardı
Tiner dökülerek yakılmak istendi! Hayvanseverler kurtardı
Reuters Ali Babacan’ın istifa kararını acil koduyla duyurdu
Reuters Ali Babacan’ın istifa kararını acil koduyla duyurdu
Hazine 12,3 milyar lira borçlandı
Hazine 12,3 milyar lira borçlandı
Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni emekliler kurban bayramı ikramiyesi alacak mı?
Yeni emekliler kurban bayramı ikramiyesi alacak mı?
İstifa eden Ali Babacan'a AK Parti'den ilk hamle
İstifa eden Ali Babacan'a AK Parti'den ilk hamle
Emekli kurban bayramı ikramiye ödemesi tarihi ne zaman?
Emekli kurban bayramı ikramiye ödemesi tarihi ne zaman?
Meteoroloji'den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı yaptı!
Meteoroloji'den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı yaptı!
Aşure ayı hangi ayda başlıyor 2019 aşure günü ne zaman?
Aşure ayı hangi ayda başlıyor 2019 aşure günü ne zaman?
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı yeni temmuz zammı
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı yeni temmuz zammı
Mide yanması nasıl geçer? İşte uzmanından mide yanmasına öneriler
Mide yanması nasıl geçer? İşte uzmanından mide yanmasına öneriler
ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı TC ile ATA AÖF görüntüleme
ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı TC ile ATA AÖF görüntüleme
Yorumlar