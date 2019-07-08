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AK Parti Kurucu Üyeler listesinden Ali Babacan'ı çıkararak kimdir sayfasını sildi

AK Parti Kurucu Üyeler listesinden Ali Babacan'ı çıkararak kimdir sayfasını sildi

AK Parti'den istifa ettiğini duyuran Ali Babacan, partinin internet sitesindeki "Kurucu Üyeler" sayfasından çıkarıldı. Öte yandan partinin internet sitesinde yer alan "Ali Babacan kimdir" sayfası da silindi.

AK Parti'den bugün yaptığı açıklamayla istifa eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, partinin internet sitesindeki "Kurucu Üyeler" sayfasından çıkarıldı.  

Babacan'ın da biyografisi ve bilgileri vardı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin internet sitesi www.akparti.org.tr adresinde yer alan Ak kadro altındaki Kurucu Üyeler sayfasında Babacan'ın da biyografisi ile bilgileri yer alıyordu. 

Sayfadan kaldırıldı

Kurucu üyeler Ali Aydın Dumanoğlu ile Ali İhsan Arslan arasında yer alan Babacan'ın bilgilerinin yer aldığı sayfa kaldırıldı. 

İstifa ettiğini açıklamıştı

AK Parti hükümetlerinde 13 yıl boyunca ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenen Babacan, "Kamuoyunun bilgisine" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada istifa ettiğini açıklamıştı.

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