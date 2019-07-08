Ali Babacan'ın ilginç alışkanlığı eşi Zeynep Babacan'la nasıl tanıştı

Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan muhafazakar kesimin 'ikon'larından biri. Giyim tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan Zeynep Babacan 3 çocuk annesi. Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan'ı tanıştıran ise kardeşleri olmuş. O zamanlar Zeynep Babacan'ın tercihleri çok başkaymış. İşte Ali Babacan'ın eşi ve çocukları ile ilgili ilginç bilgiler;