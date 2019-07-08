Ali Babacan'ın ilginç alışkanlığı eşi Zeynep Babacan'la nasıl tanıştı
Ali Babacan 18 yıl aradan sonra kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etti. Babacan'ın istifası sonrası ailesi, eşi ve çocukları merak konusu oldu.
Ali Babacan'ın güzelliği ve giyim tarzı ile beğeni toplayan eşinin ismi Ülkü Zeynep Babacan. Peki Ali Babacan aslen nereli, eşi Zeynep Babacan kaç yaşında çocuklarının isimleri nedir? Ali Babacan'ın çift cüzdan hikayesi ve eşiyle ilgili bilinmeyenler;
Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan muhafazakar kesimin 'ikon'larından biri. Giyim tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan Zeynep Babacan 3 çocuk annesi. Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan'ı tanıştıran ise kardeşleri olmuş. O zamanlar Zeynep Babacan'ın tercihleri çok başkaymış. İşte Ali Babacan'ın eşi ve çocukları ile ilgili ilginç bilgiler;
Ali Babacan nereli çocukları: Ali Babacan aslen Ankara Şereflikoçhisar'lı. Babacan ODTÜ mezunu eşi ise Hacettepe tercümanlık bölümü çıkışlı. Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan'ın 3 çocukları var. Babacan ailesinin çocuklarının isimleri Kerem Babacan, Dilara Babacan ve Hilmi Emir Babacan.
Babacan'ın eşi Zeynep Babacan'la tanışması: Zeynep Babacan, Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiyken ileride eşi olacak Ali Babacan’ın üç kız kardeşi Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı. Ali Babacan öğrenimini tamamlayıp ABD’den dönünce kardeşleri onları tanıştırdı. Zeynep Babacan eşi Ali Babacan ile evlenene kadar başı açıktı. Evlendikten sonra örtündü.