HABER /  GÜNCEL
ADV Muğla Bodrum'da korunaklı villada tatil

Erdoğan onayladı 11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu

Erdoğan onayladı 11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu

2019-2023 dönemini kapsayan kalkınma planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla meclise sunuldu. Kalkınma planında ne gibi hedefler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan 11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

İhracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Özgür Suriye Ordusu ilk zırhlı aracını üretti
Özgür Suriye Ordusu ilk zırhlı aracını üretti
Barış Atay Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!
Barış Atay Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!
AK Parti Kurucu Üyeler listesinden Ali Babacan'ı çıkararak kimdir sayfasını sildi
AK Parti Kurucu Üyeler listesinden Ali Babacan'ı çıkararak kimdir sayfasını sildi
AİHM'in Türk yargıcı Yüksel'den çok konuşulacak sözler!
AİHM'in Türk yargıcı Yüksel'den çok konuşulacak sözler!
Tiner dökülerek yakılmak istendi! Hayvanseverler kurtardı
Tiner dökülerek yakılmak istendi! Hayvanseverler kurtardı
Reuters Ali Babacan’ın istifa kararını acil koduyla duyurdu
Reuters Ali Babacan’ın istifa kararını acil koduyla duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni emekliler kurban bayramı ikramiyesi alacak mı?
Yeni emekliler kurban bayramı ikramiyesi alacak mı?
İstifa eden Ali Babacan'a AK Parti'den ilk hamle
İstifa eden Ali Babacan'a AK Parti'den ilk hamle
15 Temmuz resmi tatili kaç gün 3 gün tatil mi?
15 Temmuz resmi tatili kaç gün 3 gün tatil mi?
Meteoroloji'den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı yaptı!
Meteoroloji'den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı yaptı!
Aşure ayı hangi ayda başlıyor 2019 aşure günü ne zaman?
Aşure ayı hangi ayda başlıyor 2019 aşure günü ne zaman?
AÖL sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak 2019
AÖL sınav soru cevapları ne zaman açıklanacak 2019
Mide yanması nasıl geçer? İşte uzmanından mide yanmasına öneriler
Mide yanması nasıl geçer? İşte uzmanından mide yanmasına öneriler
ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı TC ile ATA AÖF görüntüleme
ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı TC ile ATA AÖF görüntüleme
Yorumlar