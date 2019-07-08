Erdoğan onayladı 11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu

2019-2023 dönemini kapsayan kalkınma planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla meclise sunuldu. Kalkınma planında ne gibi hedefler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan 11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

İhracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor.