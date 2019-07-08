Yıldırım Çankaya Köşkü'nden taşınacak haberleri! Başbakanlık Resmi Konutu'ndan açıklama
"İBB seçimlerinin ardından Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden taşınacak" haberleri sonrası Başbakanlık Resmi Konutu'ndan yapılan açıklamada "Binali Yıldırım hiç bir zaman Çankaya Köşkü’nde oturmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Başbakanlık Resmi Konutu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı yazılı basın organlarında yer alan 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'ya dönen Binali Yıldırım'ın ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak'. Yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
-Binali Yıldırım hiç bir zaman Çankaya Köşkü’nde oturmamıştır.
-Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince "Başbakanlık Resmî Konutu’nu" kullanmıştır.
-Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiç bir şekilde kullanmamıştır.
-Gerçek bundan ibarettir. Durum kamuoyunun bilgi ve takdirine sunulur.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rekortmen dalgıç Çanakkale'de 3 metre boyundaki zehirli vatozla burun buruna geldi